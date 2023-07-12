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19:38, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос о размещении иностранных войск на Украине

Зеленский: Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украина не заинтересована в размещении иностранных вооруженных сил на своей территории, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова в Telegram приводит издание «Страна».

«Вопрос о размещении у нас польских войск никто не поднимает. В этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы — пока мы не в НАТО (...) Наших вооруженных сил достаточно», — сообщил украинский лидер.

По его словам, на данный момент Киев интересует лишь конкретное современное оружие натовского образца.

Ранее президент Польши Анджей Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину после окончания вооруженного конфликта.

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