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23:30, 17 июля 2023Мир

Названа альтернатива зерновой сделке

Политолог Супонина предложила поставлять зерно напрямую Турции, Китаю и странам Африки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия должна напрямую начать сотрудничать с Турцией, Китаем, странами Африки, которые приобретают зерно, заявила востоковед-политолог, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина. Об этом пишет Ura.ru.

По ее словам, формат зерновой сделки при участии Украины себя полностью исчерпал. «Переговоры надо вести уже о других путях реализации, прежде всего в интересах России. На мой взгляд, все-таки приоритет должен быть к прямому взаимодействию», — назвала она альтернативу зерновой сделке.

Эксперт напомнила, что до этого Москва приостанавливала участие в договоре, требуя выполнения обещанных России условий. Прямое сотрудничество со странами возможно в обход Украины — через железную дорогу, предложила востоковед.

Ранее Россия объявила о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

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    Марина Совина
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