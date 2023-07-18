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19:04, 18 июля 2023Моя страна

В Грозном построят краеугольную мечеть

В Грозном в текущем году появится краеугольная мечеть

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Грозном построят новую мечеть, которая сможет вместить до двух тысяч верующих. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Мечеть будет носить имя Турпал-Али Кадырова, внука первого президента республики Ахмата Кадырова.

«Молитвенный дом украсят три минарета высотой 30 метров. Мечеть будет отличаться уникальным стилем. Архитекторы и дизайнеры поставили задачу совместить в этом проекте современность и традиции. Строгие формы треугольника — самой прочной и устойчивой фигуры, стали основой для создания проекта новой мечети», — говорится в сообщении.

В настоящий момент закончены бетонные работы по возведению первого и второго этажей здания, кровельной плиты покрытия и парапетных частей здания мечети.

Мечеть планируют достроить осенью текущего года.

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    Варвара Кошечкина
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