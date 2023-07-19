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12:53, 19 июля 2023Спорт

Тренер Анкалаева назвал дату следующего поединка бойца в UFC

Сухраб Магомедов рассказал, что Магомед Анкалаев проведет следующий бой в UFC 21 октября

Фото: Alejandro Salazar / Globallookpress.com

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Анкалаева, назвал дату его следующего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова специалиста приводит «РБ Спорт».

«Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен. Может быть, это будет Александр Ракич, или снова подеремся с Никитой Крыловым», — рассказал Магомедов. Он добавил, что Анкалаев готов драться с любым соперником, которого ему назначат.

11 декабря 2022 года Анкалаев провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Бой продлился пять раундов и завершился ничьей. Российский боец не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал в UFC девять побед подряд. Всего на счету 31-летнего уроженца Дагестана — 17 побед и одно поражение в карьере.

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    Ксения Курашкина
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