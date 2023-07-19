Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

Состояние выпавшего из окна сына Ефремова Николая остается стабильно тяжелым

Состояние сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна третьего этажа, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что одно из осложнений вызвано употреблением антидепрессантов и запрещенных веществ. «Развилась острая церебральная недостаточность, респираторная и сердечно-сосудистая недостаточности», — сообщил собеседник телеканала.

В настоящее время медики продолжают интенсивную терапию. Отмечается, что Ефремов находится в сознании, самостоятельно дышит и ориентируется в пространстве.

30 июня сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.