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08:39, 20 июля 2023Мир

Китай предупредил о риске выхода конфликта на Украине из-под контроля

Зампостпреда Китая при ООН: нельзя допустить выхода конфликта на Украине из-под контроля

Фото: Viktoria Lakezina / Reuters

Международное сообщество должно работать сообща, чтобы не допустить выхода конфликта на Украине из-под контроля. Об этом риске предупредил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает газета «Жэньминь Жибао».

«С момента своего возникновения украинский кризис все чаще демонстрировал признаки затягивания, расширения и сложности с еще большей опасностью и непредсказуемостью. Международное сообщество должно работать сообща, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, добиться прекращения боевых действий в кратчайшие сроки», — заявил дипломат.

Он призвал стороны конфликта пойти навстречу друг другу, искать решения, которые учитывают интересы друг друга, соответствуют региональным реалиям и могут помочь преодолеть разногласия.

Гэн Шуан добавил, что «стремление к абсолютной безопасности и разжигание блоковой конфронтации — устаревшие образы мышления и опасные практики, которые принесут только проблемы Европе и всему миру».

Ранее он в контексте конфликта на Украине призвал международное сообщество держаться дальше от красной линии ядерной войны и сделать все для того, чтобы не пройти точку невозврата. Зампостпреда также выразил надежду, что обе стороны конфликта будут «соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность».

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    Семен Александров
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