Стюардесса иностранной авиакомпании оскорбила пассажиров и вызвала гнев в сети

Стюардесса Spring Airlines назвала пассажиров идиотами и вызвала гнев в сети

Стюардесса крупнейшей китайской бюджетной авиакомпании Spring Airlines оскорбила пассажиров и вызвала гнев пользователей сети. Подробностями истории поделилось издание Global Times.

Источник уточняет, что бортпроводница сделала уничижительные замечания о пассажирах в китайской социальной сети Xiaohongshu, назвав их идиотами. «Сейчас самолетами может летать любой мусор, летние путешествия означают перевозку идиотов», — написала сотрудница иностранного авиаперевозчика.

Пост привлек внимание пользователей соцсети и спровоцировал волну негатива. «Самолет — это средство передвижения для всех, и этой стюардессе не следует проявлять такое снисходительное отношение и смотреть на других свысока», — написал комментатор под ником Sina Weibo.

«Услуги бюджетной авиакомпании Spring Airlines действительно неудовлетворительны, и я никогда больше не буду летать с ними после неудачного опыта», — отметил другой пользователь.

В ответ на инцидент авиакомпания Spring Airlines заявила, что проводит тщательное расследование, результаты которого будут обнародованы.

Ранее стало известно, что в Норвегии возбудили уголовное дело против стюардессы, которая пришла на работу пьяной. О том, какую именно авиакомпанию она представляет, не сообщалось.

