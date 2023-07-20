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13:33, 20 июля 2023Интернет и СМИ

Блогер Wylsacom прокомментировал сообщения о налоговой проверке

Российский видеоблогер Wylsacom заявил, что платит налоги в соответствии с законом

Кадр: Wylsacom / Youtube

Популярный российский видеоблогер Валентин Петухов, также известный как Wylsacom, отреагировал на сообщения о том, что его собираются проверить на предмет уклонения от уплаты налогов. Его комментарий передает «Радиоточка НСН» в Telegram.

По словам Петухова, о проверке со стороны налоговой службы он узнал из СМИ. «Налоговые проверки проходят регулярно, плановые и внеплановые, на них даются ответы. Мы сейчас даже не можем сказать, какие претензии у правоохранителей. (...) Свежей налоговой проверки не было», — заявил он.

Блогер также заверил, что платит налоги в соответствии с законом.

PR-директор Петухова в разговоре с «Лентой.ру» подтвердил, что блогер и его команда узнали о налоговой проверке из СМИ. Он добавил, что им ничего неизвестно о том, откуда журналисты взяли информацию о проверке.

О том, что Петухова проверят на неуплату налогов, сообщил Mash ранее 20 июля. Как утверждает издание, в ближайшее время сотрудники налоговой службы изучат всю финансовую документацию блогера.

Проверки блогеров со стороны налоговой начались вскоре после задержания авторов онлайн-марафонов и курсов Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). Блогерша Блиновская проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей, а Чекалина — по делу об уклонении уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей.

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    Евгения Наумова
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