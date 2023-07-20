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12:52, 20 июля 2023Интернет и СМИ

PR-директор Wylsacom прокомментировал обвинения в неуплате налогов блогером

PR-директор Wylsacom: мы узнали об обвинениях в неуплате налогов из СМИ
Валентин Петухов

Валентин Петухов. Кадр: Wylsacom / YouTube

Команда техноблогера Wylsacom (настоящее имя Валентин Петухов) узнала о том, что его проверяют на предмет неуплаты налогов из сообщений СМИ. Об этом в комментарии «Ленте.ру» сообщил PR-директор, менеджер проекта Wylsacom Валентин.

«Мы узнали об этом (об обвинениях в неуплате налогов — прим. «Ленты.ру») от Mash (Telegram-канал, опубликовавший информацию о неуплате налогов блогеров — прим. «Ленты.ру»). Если у них есть какие-то проверки, то пусть их проводят. Откуда Mash берет информацию мы, к сожалению, прокомментировать не можем», — сказал представитель блогера.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Wylsacom подозревают в неуплате налогов. По данным канала, в ближайшее время налоговая служба собирается проверить финансовую документацию блогера. Уточняется, что если будут выявлены нарушения, то соответствующие документы будут отправлены в МВД для возбуждения уголовного дела.

До этого Wylsacom рассказал о своем заработке на сервисе YouTube. Блогер опубликовал скриншот статистики из личного кабинета на YouTube. Из него следует, что за видео в YouTube Shorts, которое набрало 1,1 миллиона просмотров, блогер заработал 5,37 доллара (примерно 489,8 рубля).

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    Кирилл Садовский
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