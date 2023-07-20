Популярный российский блогер рассказал о своем заработке на YouTube

Блогер Wylsacom рассказал, что получает 5 долларов за 1 млн просмотров в YouTube Shorts

Популярный российский видеоблогер Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, рассказал о своем заработке на сервисе YouTube. Сумму, которую он получает за один миллион просмотров в разделе YouTube Shorts, блогер раскрыл в Telegram.

Петухов опубликовал скриншот статистики из личного кабинета на YouTube. Из него следует, что за видео в YouTube Shorts, которое набрало 1,1 миллиона просмотров, блогер заработал 5,37 доллара (примерно 489,8 рубля).

«А вот вам инсайд. Если вы хотите стать YouTube Shorts мастером. За один миллион показов (просмотрами это назвать язык не поворачивается) на Руси набегает пять долларов (примерно 456 рублей — прим. «Ленты.ру»)», — написал блогер.

YouTube Shorts — это раздел YouTube, запущенный в 2020 году. В нем выкладываются короткие вертикальные видеоролики. По своему функционалу он похож на соцсеть TikTok.

Ранее сообщалось о том, что Петухов усомнился в честности розыгрышей гаджетов в соцсетях. По его мнению, блогеры, которые раздают большое количество призов, обманывают пользователей.