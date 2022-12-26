Популярный блогер усомнился в честности розыгрышей гаджетов в соцсетях

Wylsacom заявил, что разыгрывающие гаджеты в соцсетях блогеры обманывают пользователей

Популярный блогер Валентин Петухов, более известный в сети как Wylsacom, усомнился в честности розыгрышей гаджетов в социальных сетях. В выпуске шоу «Вопрос Ребром» на YouTube-канале Gazgolder он заявил, что блогеры, которые раздают большое количество призов, обманывают пользователей.

«У меня в команде есть специальный человек, который отправляет призы. Чтобы ты понимал, он уже поседел от того, как это непросто. Я хочу сказать как человек, который разыграл кучу iPhone, — невозможно сто штук за раз разыграть. Ты просто их не отправишь. То есть логистически это смерть просто», — сказал он.

По мнению Петухова, блогеры, разыгрывающие большое количество призов, обманывают пользователей и подделывают отзывы. «Я не верю, что все эти люди, которые раздают кучу призов в своих Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), их вообще кому-либо раздают. Все эти скриншоты и люди подделаны. Потому что люди, которые получают призы, *** тебе что отправят (…) Как только человек получает приз, он растворяется. Поэтому не верьте всем вот этим отзывам», — посоветовал блогер.

В 2021 году Петухов ответил на обвинения в продажности. Блогер заявил, что никогда не размещал на канале ролики с распаковкой некачественных гаджетов ради получения прибыли, несмотря на регулярно поступающие предложения от разработчиков.