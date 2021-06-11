Один из богатейших российских блогеров ответил на обвинения в продажности

Один из богатейших российских блогеров Валентин Петухов, более известный в сети как Wylsacom, ответил в интервью телеведущей и журналистки Софико Шеварнадзе на обвинения в продажности. Блогер заявил, что никогда не размещал на канале ролики с распаковкой плохих гаджетов ради получения прибыли. Видео опубликовано на YouTube.

Петухов сообщил, что никогда не обозревал некачественную технику, несмотря на регулярные предложения от разработчиков. При этом блогер заявил, что производители платят деньги за время, потраченное на распаковку, и возможность оказаться на канале, а не за создание положительного образа товара. Плохие гаджеты, по словам блогера, на канал не попадают.

Wylsacom подчеркнул, что делает обзоры только тех товаров, к которым имеет личную заинтересованность. К примеру, он не демонстрирует на канале устройства для курения, потому что не имеет соответствующей вредной привычки. Также блогер рассказал, что все сотрудники его творческого объединения имеют свое мнение, о котором открыто заявляют, поэтому Wylsacom и его коллеги не всегда дают исключительно положительные отзывы о товарах.

YouTube канал Wylsacom существует с 2011 года, за десять лет активной деятельности на блогера подписалось более 9,5 миллиона человек. Общее количество просмотров всех видеороликов блогера составляет почти 2,5 миллиарда.