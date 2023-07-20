Американцев предупредили об опасных веществах в водопроводе

Reuters: жителей Северо-Востока США предупредили о загрязнении систем водоснабжения

Представители систем здравоохранения штатов Вермонт, Нью-Гэмпшир и Массачусетс на Северо-Востоке США предупредили местных жителей о возможном попадании в системы частного и общественного водоснабжения неочищенных сточных вод, пестицидов, отработанного топлива и других загрязняющих веществ, передает Reuters.

Из-за ливней в некоторых районах Северо-Востока США на прошлой неделе выпало более 30 сантиметров осадков. Реки вышли из берегов, а разлившаяся вода занесла в системы водоснабжения вредные вещества из топливных баков, ферм и затопленных домов.

Населению указали, что контакт с водой может привести к высыпаниям, боли в горле и заражению бактериальными инфекциями. Департамент здравоохранения Вермонта сообщил, что вода из колодцев в настоящее время непригодна ни для питья, ни для приготовления пищи, мытья посуды или чистки зубов.

Кроме того, там указали на множество молочных и овощных ферм, которые попали под обильные осадки. По словам представителя ведомства Бена Трумэна, подтопления могли привести к попаданию в системы водоснабжения пестицидов и других химических загрязнителей, а также навоза.

Губернатор Вермонта Филл Скотт называл вызванные ливнями разрушения «историческими и катастрофическими». В штате ввели чрезвычайное положение, 11 июля вода в центре города поднималась до уровня пояса человека, а жители оказались запертыми в своих домах или на работе.

Ранее был назван ущерб, нанесенный экономике США природными катаклизмами. За первые шесть месяцев 2023 года сумму ущерба оценили более чем в 12 миллиардов долларов. На 11 июля в стране зафиксировали 12 экстремальных погодных явлений, ущерб от каждого из которых был оценен на сумму более миллиарда долларов.