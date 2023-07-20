Посол России в США рассказал о крахе режима Зеленского
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что военная поддержка со стороны Вашингтона в отношении Киева только продлевает агонию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом дипломат заявил в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.
«Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского. Приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения», — отметил посол.
Так он прокомментировал выделение нового пакета военной помощи США Киеву. Кроме того, по мнению дипломата, у Вашингтона «не хватает смелости признать», что планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско.
«Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии», — подчеркнул он.
По словам Антонова, Штаты в «приступе бессильной злобы направляют марионеткам новые ракеты и боеприпасы». Посол выразил надежду, что «стойкость и мужество российского солдата отрезвит местных стратегов».
19 июля администрация президента США объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон в рамках следующего транша поставит на Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, боевые беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и артиллерийские снаряды.