Посол России в США рассказал о крахе режима Зеленского

Посол Антонов: военная поддержка Киева со стороны США продлевает агонию режима Зеленского

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что военная поддержка со стороны Вашингтона в отношении Киева только продлевает агонию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом дипломат заявил в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

«Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского. Приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения», — отметил посол.

Так он прокомментировал выделение нового пакета военной помощи США Киеву. Кроме того, по мнению дипломата, у Вашингтона «не хватает смелости признать», что планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско.

«Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии», — подчеркнул он.

По словам Антонова, Штаты в «приступе бессильной злобы направляют марионеткам новые ракеты и боеприпасы». Посол выразил надежду, что «стойкость и мужество российского солдата отрезвит местных стратегов».

19 июля администрация президента США объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон в рамках следующего транша поставит на Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, боевые беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и артиллерийские снаряды.