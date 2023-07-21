На территории НИИ Склифосовского в Москве построят огромный медкомплекс

Собянин: на месте устаревших корпусов Склифа построят современный медицинский комплекс

На месте устаревших корпусов НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве построят огромный современный медкомплекс. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«В ближайшие годы на месте устаревших советских корпусов построим современный медицинский комплекс площадью порядка 120 тысяч квадратных метров — целый медицинский город», — сообщил глава города, поздравляя коллектив НИИ со столетием института.

В 2023 году на территории НИИ заработал флагманский корпус, который стал первым этапом обновления клиники. Новый медкомплекс построят в рамках второго этапа. Он будет обладать лучшими технологиями оказания медицинской помощи, в комплексе разместят новейшее оборудование и организуют продуманную логистику. Собянин отметил, что с его появлением институт станет больше почти в полтора раза.

Ранее мэр столицы рассказал, что к началу 2023 года в программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи вошли 45 стационаров столицы. Число профилей выросло с 6 до 21 направления.