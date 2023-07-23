Посетителям Московского урбанфорума расскажут о финансовой грамотности

Посетителей Московского урбанфорума в «Зарядье» научат планировать бюджет и инвестировать

Неделя финансовой грамотности пройдет в рамках Московского урбанистического форумы с 5 по 11 августа. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Как отмечается, в павильоне «Заповедное посольство» и малом зале Московского концертного зала «Зарядье» для гостей пройдут лекции, мастер-классы, игры и другие интерактивные мероприятия.

«Мы подготовили насыщенную и разнообразную программу. У москвичей будет возможность получить полезные практические советы экспертов по самым актуальным темам, таким как планирование личного и семейного бюджетов, финансовые услуги, кибербезопасность, инвестирование, предпринимательство, страхование», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента финансов Елена Зяббарова.

XII Московский урбанистический форум пройдет сразу на четырех крупнейших площадках города и, как ожидается, станет самым масштабным за всю свою историю. Так, мероприятия будут проводиться в «Лужниках», Гостином дворе, парке «Зарядье» и Центральном выставочном зале «Манеж».