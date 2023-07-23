В Госдуме оценили значение ударов ВС России в районе Одессы

Депутат Госдумы Шхагошев: удары ВС РФ в районе Одессы предотвращают теракты в России

Удары российской армии в районе Одессы можно считать, прежде всего, ударами по специальным службам западных стран, в том числе США, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, Запад давно создает по всему миру базы для подготовки терактов. «Такие упреждающие удары по террористическим базам однозначно предотвращают десятки терактов на нашей территории», — оценил он значение действий Вооруженных сил (ВС) РФ.

Шхагошев объяснил, что российские войска уничтожают объекты террористической инфраструктуры.

Удары возмездия России стали ответом на теракт на Крымском мосту, произошедший 17 июля. 18 и 19 июля российские военные нанесли удары по Одесской области, поразив судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера.