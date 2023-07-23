Россия предоставила Белоруссии скидки на железнодорожные грузоперевозки

Белоруссия получила от России скидки до 40 процентов на железнодорожные грузоперевозки

Россия предоставила Белоруссии скидки от 10 до 40 процентов по тарифам на железнодорожные грузоперевозки. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович в интервью гостелеканалу «Беларусь 1».

«Тарифы на перемещение по железной дороге занимают большую часть в этой логистике — около 60 процентов. Потому железнодорожный тариф — это основное. Но влияет и стоимость перевалки в порту, понятно, что мы везем туда, где дешевле», — рассказал он.

По его словам, у белорусской стороны есть совместная комиссия с Россией, на которой рассматриваются вопросы, касающиеся железнодорожных тарифов.

Минск, в частности, получил скидку по отдельным видам грузов на большой порт Санкт-Петербурга и самую большую скидку на порты Астрахани и сухопутный маршрут Север — Юг, резюмировал Ляхнович.

Ранее президент республики Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия рассматривает несколько вариантов развития портовых мощностей на северо-западе России.

По его словам, Минск строит и модернизирует порты под Санкт-Петербургом, а под Мурманском «пока что телепается». Он назвал два альтернативных варианта сотрудничества с Россией в Мурманске и Приморске.