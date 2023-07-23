Россия предоставила Белоруссии скидки на железнодорожные грузоперевозки
Россия предоставила Белоруссии скидки от 10 до 40 процентов по тарифам на железнодорожные грузоперевозки. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович в интервью гостелеканалу «Беларусь 1».
«Тарифы на перемещение по железной дороге занимают большую часть в этой логистике — около 60 процентов. Потому железнодорожный тариф — это основное. Но влияет и стоимость перевалки в порту, понятно, что мы везем туда, где дешевле», — рассказал он.
По его словам, у белорусской стороны есть совместная комиссия с Россией, на которой рассматриваются вопросы, касающиеся железнодорожных тарифов.
Минск, в частности, получил скидку по отдельным видам грузов на большой порт Санкт-Петербурга и самую большую скидку на порты Астрахани и сухопутный маршрут Север — Юг, резюмировал Ляхнович.
Ранее президент республики Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия рассматривает несколько вариантов развития портовых мощностей на северо-западе России.
По его словам, Минск строит и модернизирует порты под Санкт-Петербургом, а под Мурманском «пока что телепается». Он назвал два альтернативных варианта сотрудничества с Россией в Мурманске и Приморске.