Лукашенко рассказал о развитии портовых мощностей в России

Лукашенко отметил несколько вариантов развития портовых мощностей на северо-западе России

Белоруссия рассматривает несколько вариантов развития портовых мощностей на северо-западе России. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Необходимо окончательно определиться, что нужно — строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий, и немедленно начинать работу», — отметил глава государства.

По его словам, Минск строит и модернизирует порты под Санкт-Петербургом, а под Мурманском «пока что телепается». Он назвал два альтернативных варианта сотрудничества с Россией в Мурманске и Приморске.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва анонсировали 17 импортозамещающих проектов в машиностроении и микроэлектронике более чем на 80 миллиардов рублей.