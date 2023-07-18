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12:09, 18 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о развитии портовых мощностей в России

Лукашенко отметил несколько вариантов развития портовых мощностей на северо-западе России

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Белоруссия рассматривает несколько вариантов развития портовых мощностей на северо-западе России. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Необходимо окончательно определиться, что нужно — строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий, и немедленно начинать работу», — отметил глава государства.

По его словам, Минск строит и модернизирует порты под Санкт-Петербургом, а под Мурманском «пока что телепается». Он назвал два альтернативных варианта сотрудничества с Россией в Мурманске и Приморске.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва анонсировали 17 импортозамещающих проектов в машиностроении и микроэлектронике более чем на 80 миллиардов рублей.

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