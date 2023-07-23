В Ираке высказались об убийстве российского журналиста украинскими военными

Иракский правозащитник назвал нарушением международного права убийство Журавлева

Убийство украинскими военными российского корреспондента Ростислава Журавлева является нарушением международного права. Об этом заявил глава иракской правозащитной группы «Защитники» Али аль-Баяти, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что согласно международному законодательству, конфликтующие стороны должны обеспечивать защиту гражданских лиц и работников определенных сфер, таких как здравоохранение, СМИ. «Любое нарушение этого является нарушением международного права», — высказался он о нападении на журналистов.

Автомобиль, в котором находился Журавлев, попал под обстрел, когда следовал из города Васильевка, объяснил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий. Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.