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22:51, 23 июля 2023Мир

В Ираке высказались об убийстве российского журналиста украинскими военными

Иракский правозащитник назвал нарушением международного права убийство Журавлева

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Убийство украинскими военными российского корреспондента Ростислава Журавлева является нарушением международного права. Об этом заявил глава иракской правозащитной группы «Защитники» Али аль-Баяти, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что согласно международному законодательству, конфликтующие стороны должны обеспечивать защиту гражданских лиц и работников определенных сфер, таких как здравоохранение, СМИ. «Любое нарушение этого является нарушением международного права», — высказался он о нападении на журналистов.

Автомобиль, в котором находился Журавлев, попал под обстрел, когда следовал из города Васильевка, объяснил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий. Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

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    Марина Совина
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