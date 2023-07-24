69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
10:39, 24 июля 202369-я параллель

Россиянин прокатился на самодельном автомобиле-амфибии по реке и попал на видео

Житель Якутии прокатился на самодельном автомобиле-амфибии по реке и попал на видео

Житель Якутии смастерил автомобиль-амфибию, прокатился на нем по воде и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Охота и рыбалка в Якутии».

На записи видно, как россиянин пересекает реку на аппарате с колесами и большим пропеллером. Мужчина останавливается возле берега и выходит на сушу. На заднем плане проплывает теплоход «Демьян Бедный».

Уточняется, что благодаря винтовому двигателю и колесному приводу аппарат может ездить по земле и воде. Где именно и когда было снято видео, не сообщается.

Ранее житель города Котласа построил берестяную лодку без клея и гвоздей. Судно, сшитое по старинной технологии, спустили на воду в Архангельске.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

    Юлия Ковальчук раскрыла имя второго ребенка

    Идею лицензировать автопилот Tesla на других автомобилях оценили

    Главному инженеру предъявили обвинение по делу о прорыве трубы в ТЦ в Москве

    Джонни Депп потерял сознание перед концертом в Будапеште

    На подъезде к Крыму образовалась пробка из сотен машин

    Российский тренер покинул «Каролину» после восьми лет работы

    На Украине признали ответственность за атаку беспилотников на Москву

    Секс-коуч назвала свидетельствующие о проблемах в отношениях сигналы

    В Москве задержали мужчину за съемку Минобороны сразу после атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости