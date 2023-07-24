Россиянин прокатился на самодельном автомобиле-амфибии по реке и попал на видео

Житель Якутии прокатился на самодельном автомобиле-амфибии по реке и попал на видео

Житель Якутии смастерил автомобиль-амфибию, прокатился на нем по воде и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Охота и рыбалка в Якутии».

На записи видно, как россиянин пересекает реку на аппарате с колесами и большим пропеллером. Мужчина останавливается возле берега и выходит на сушу. На заднем плане проплывает теплоход «Демьян Бедный».

Уточняется, что благодаря винтовому двигателю и колесному приводу аппарат может ездить по земле и воде. Где именно и когда было снято видео, не сообщается.

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