Мужчина напоил кобру водой из бутылки и попал на видео

Индиец напоил водой из бутылки кобру, потерявшую сознание от обезвоживания, и спас ее

В индийском штате Тамилнад активист по охране окружающей среды спас кобру, которая потеряла сознание. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание India Today.

Мужчина по имени Натараджан обнаружил возле своего дома кобру, которая не подавала признаков жизни. Он вызвал на место происшествия активиста по имени Челла.

Челла осмотрел рептилию и понял, что она жива, но страдает от сильного обезвоживания. Индиец сумел «воскресить» кобру, напоив ее водой из бутылки.

Когда змея снова начала шевелиться, Челла изловил ее при помощи более крупной пластиковой бутылки и отнес в лес. Активист предположил, что кобра, возможно, проглотила крысу, которая употребила яд. По его мнению, это могло быть причиной обезвоживания и потери сознания.

Ранее сообщалось, что в одной из деревень Таиланда местные жители обнаружили редчайшую золотую кобру, плюющуюся ядом. Заинтригованный необычным цветом рептилии, мужчина позвал на помощь младшего брата и троих друзей, чтобы поймать змею в мешок и отнести домой.