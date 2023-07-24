Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы с 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за россиянами постоянное право на кредитные каникулы по автомобильным и потребительским займам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступил в силу с 1 января 2024 года. Впервые возможность временно не платить по кредитам у россиян появилась во время пандемии коронавируса в 2020 году. Затем ее вновь предоставили с 8 марта по 30 сентября 2022 года и с 1 января по 31 марта 2023 года, чтобы поддержать граждан в трудной экономической ситуации, сложившейся на фоне санкций.

С 2024 года россияне будут иметь постоянное право на кредитные каникулы. Ранее бессрочным сделал и право россиян на льготный период по ипотеке. Таким образом, теперь оно распространяется на все типы кредитов.

Имеющий право на кредитные каникулы гражданин может обратить к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев. На это время его освободят от необходимости платить по займу. Для получения кредитных каникул должны быть соблюдены несколько условий: заемщик находится в трудной жизненной ситуации, но не признан банкротом, находящееся в залоге имущество не арестовано приставами, размер займа не превышает установленную сумму, а условия договора не изменялись по требованию заемщика.

Считается, что россиянин находится в трудной жизненной ситуации, если его доход снизился на 30 процентов по сравнению с его среднемесячным заработком за прошедший год, а также в тех случаях, если он живет в зоне чрезвычайной ситуации или потерял имущество в результате ЧС.