МИД России отреагировал на атаки украинских дронов в Москве и Крыму

МИД РФ: расцениваем атаки дронов ВСУ в Москве и Крыму как метод запугивания населения

Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировало на атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве и Крыму 24 июля. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД говорится, что произошедшее следует расценивать как террористический метод запугивания гражданского населения военно-политическим руководством Украины. В министерстве подчеркнули, что никакого военного смысла атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имели.

«Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку», — заявили в ведомстве и отметили, что российская сторона имеет право принять жесткие ответные меры.

Два беспилотника атаковали Москву утром 24 июля. Обломки одного дрона нашли на Комсомольском проспекте в районе дома № 17. Второй БПЛА, предварительно, угодил в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.

В Минобороны России разъяснили, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, серьезных разрушений не зафиксировано. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, утром в понедельник беспилотники массово атаковали Крым — их сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) и подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Было зарегистрировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.