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19:43, 24 июля 2023Силовые структуры

Банда мошенников похитила у 41 российского пенсионера 11 миллионов рублей

В Петербурге полиция задержала ОПГ из мошенников за хищение у 41 пенсионера 11 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали девятерых членов организованной преступной группы (ОПГ), которые похитили у 41 пенсионера более 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Суд наложил арест на деньги, счета и автомобили обвиняемых.

По версии следствия, 54-летний россиянин с двумя находящимися за пределами страны сообщниками создал ОПГ, которая за 2021 год совершила 41 эпизод мошенничества. Пострадавшими стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области старше 80 лет.

Пожилым россиянам звонили на стационарные телефоны и убеждали в том, что их родственник стал виновником аварии. После этого от них требовали деньги, чтобы компенсировать причиненный вред. Накопления пенсионеров забирали таксисты, которых вызывали аферисты.

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    Варвара Митина
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