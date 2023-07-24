Тело пропавшей 16-летней россиянки нашли с признаками насильственной смерти

Под Красноярском нашли тело 16-летней россиянки с признаками насильственной смерти

В Дивногорске Красноярского края нашли тело 16-летней девушки, которая в субботу, 22 июня, пропала по пути к подруге, с которой намеревалась отправиться на прогулку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, девушка договорилась встретиться со сверстницей на городской набережной и сразу предупредила ту, что у нее разряжен телефон. Однако ни на встречу, ни домой она так и не пришла.

Ее тело с признаками насильственной смерти нашли волонтеры спустя три дня недалеко от трассы р-257 на участке леса, предназначенного для рубки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что организатора аниме-вечеринки, которого москвичка застала голым со своей дочкой, арестовали.