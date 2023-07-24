Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:15, 24 июля 2023Силовые структуры

Тело пропавшей 16-летней россиянки нашли с признаками насильственной смерти

Под Красноярском нашли тело 16-летней россиянки с признаками насильственной смерти

В Дивногорске Красноярского края нашли тело 16-летней девушки, которая в субботу, 22 июня, пропала по пути к подруге, с которой намеревалась отправиться на прогулку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, девушка договорилась встретиться со сверстницей на городской набережной и сразу предупредила ту, что у нее разряжен телефон. Однако ни на встречу, ни домой она так и не пришла.

Ее тело с признаками насильственной смерти нашли волонтеры спустя три дня недалеко от трассы р-257 на участке леса, предназначенного для рубки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что организатора аниме-вечеринки, которого москвичка застала голым со своей дочкой, арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации

    В Киевской области захотели изменить герб из-за его схожести с московским

    Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине

    В России разработали концепцию нового противолодочного самолета

    Ида Галич раскрыла секрет своих фото с идеальным прессом

    Раскрыт дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки

    Тело пропавшей 16-летней россиянки нашли с признаками насильственной смерти

    В Херсонской области силовики обнаружили схрон артиллерийских снарядов

    Конгрессмен пообещал рассказать правду об НЛО

    Пассажир самолета забыл сумку в аэропорту и вынудил пилотов вернуться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости