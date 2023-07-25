Выступившая против версий о вине России в деле MH17 судья ушла в отставку

В Гааге подала в отставку судья, выступившая против обвинений в адрес России в деле MH17

Судья, раскритиковавшая выводы обвинения по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в июле 2014-го, подала в отставку. Как пишет РИА Новости, она фактически выступила против версий о вине России в происшествии.

Агентство напомнило, что она раздавала другим судьям и прокурорам Окружного суда Гааги «книги своего брата, который опроверг версию о российской ракете в деле» о крушении рейса MH17.

Судья назвала выводы Совета безопасности Нидерландов и нидерландской прокуратуры по авиакатастрофе «преднамеренным сокрытием», а некоторые данные — и вовсе «манипулированием и ложью». Утверждается, что после этого ее перестали допускать к ведению уголовных дел. При этом имя судьи не названо.

По итогам расследования Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. МИД России назвал решение суда «конъюнктурным, сделанным в угоду текущей политической повестке».