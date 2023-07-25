ФСБ сообщила о приговоре бывшему главе «Мособлэнерго» за коррупцию

В Подмосковье суд приговорил экс-главу «Мособлэнерго» Брижаня к 5 годам колонии за взятки

Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего гендиректора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня к пяти годам колонии строгого режима за взяточничество. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Подмосковью.

Второй фигурант дела — бывший первый заместитель главы предприятия Алексей Астапов — получил шесть лет условно. Ему и Брижаню также назначены штрафы в 3,8 миллиона рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.

По данным ФСБ, фигуранты брали с руководителей подрядных организаций, привлекаемых «Мособлэнерго» к выполнению работ, 15 процентов от суммы заключенных с ними контрактов. Также им передавалась часть прибыли компаний.

Астапов и Брижань признали вину.