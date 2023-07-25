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04:25, 25 июля 2023Силовые структуры

Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту

Бастрыкин назвал теракт на Крымском мосту примером отсутствия у Киева моральных принципов
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту. Его слова передает РИА Новости.

Бастрыкин назвал произошедшее примером отсутствия у Киева моральных принципов, «как у любых террористов». «Попытка атаковать Крымский мост — еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства», — подчеркнул он.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В Следственном комитете заявили, что подрыв совершили спецслужбы Украины.

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    Марина Совина
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