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05:28, 25 июля 2023Путешествия

Блогер побывал в Германии и рассказал об отличиях местных девушек от россиянок

Блогер «Дзена» побывал в Германии и рассказал, что для немок карьера важнее семьи

Фото: Markus Schreiber / Reuters

Российский блогер и путешественник побывал в Германии и назвал главные отличия местных девушек от своих соотечественниц. Наблюдениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам россиянина, для немок карьера намного важнее семьи. Он рассказал, что местные девушки точно не будут бросать работу ради брака, даже очень удачного.

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«И до 40 лет многие даже не хотят заводить речь о замужестве, так как оно будет отвлекать их от карьерного роста, и будет страдать его эффективность. Но даже если немка в этом возрасте и выходит замуж, то она совершенно точно основное свое время и внимание будет уделять работе, а не дому, мужу, кухне», — поделился блогер.

Он добавил, что в декрете немки проводят максимум несколько месяцев, а затем прибегают к помощи нянь или отдают малышей в детсады и ясли. Просить посидеть с ребенком бабушек в Германии не очень принято, так как в зрелом возрасте местные жительницы «хотят пожить».

Еще одно отличие немок от россиянок, которое удивило автора публикации, — их нежелание готовить ужин мужу и детям после работы. «Голодные? Найдите себе в холодильнике что-то сами. Ничего нет? Вперед в ближайший супермаркет за готовой едой или замороженной пиццей. Надоело или уже закрыт? Тогда доставка. Но готовить она точно не будет. Ей требуется отдых, ведь завтра снова "в бой" за карьеру», — удивился путешественник.

Россиянин также подчеркнул, что у мужа в Германии гарантированно не получится уговорить супругу бросить работу и стать домохозяйкой, даже если он миллионер и может содержать всю семью и дом.

Ранее этот же тревел-блогер удивился двуличию немцев. Он рассказал, что, по мнению европейцев, немцы в части лицемерия запросто «заткнут за пояс» даже американцев.

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    Марина Черняк
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