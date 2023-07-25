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16:53, 25 июля 2023Россия

Решение о ликвидации российской партии ПАРНАС вступило в законную силу

Верховный суд России утвердил решение о ликвидации партии ПАРНАС

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Верховный суд России (ВС) утвердил решение по иску министерства юстиции о ликвидации партии ПАРНАС, постановление вступило в законную силу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Высшая судебная инстанция России отклонила апелляцию представителей политического объединения.

«Решение от 25 мая 2023 года оставлено без изменений», — сообщили агентству в ВС.

Среди причин, по которым было принято первое решение о ликвидации партии, — недостаточное число филиалов в регионах. Кроме того, к части из них возникли претензии со стороны налоговой службы.

ПАРНАС (расшифровывается как «Партия народной свободы») была основана в 1991 году. Главой политического объединения являлся Михаил Касьянов, с 2000 по 2004 год занимавший должность премьер-министра. В 2022-м он покинул Россию.

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