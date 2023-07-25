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07:13, 25 июля 2023Забота о себе

Рекордное количество порнозависимых обратилось за помощью в одной стране

The Sun: количество порнозависимых в Великобритании выросло на 25 процентов за год

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

В Великобритании зафиксировано рекордное количество порнозависимых, обратившихся за помощью к психологам. Об этом сообщает The Sun.

Издание приводит статистику, согласно которой в стране за год на 25 процентов повысилось количество людей, желающих избавиться от нездорового пристрастия к контенту для взрослых. В одной только Шотландии их число выросло с 584 до 1582 человек, то есть на 170 процентов. В Англии этот показатель поднялся на 15 процентов — с 8506 до 9840 человек. В Уэльсе число порнозависимых увеличилось с 267 до 339 человек, а в Северной Ирландии прирост составил 66 процентов — с 168 до 280.

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По мнению Нуно Альбукерке, главы Британской группы по лечению зависимостей, рост количества людей с этой проблемой связан с влиянием пандемии COVID-19. Во время карантина британцы начали активнее пользоваться интернетом и, в частности, смотреть больше порно. «Это также может быть связано с растущей популярностью онлайн-сервисов вроде OnlyFans, где пользователи получают доступ к эксклюзивному контенту и могут взаимодействовать с моделями», — добавил Альбукерке.

Ранее британский психолог Ри Лэнгхэм перечислил признаки нездоровой тяги к порнографии. Одним из них он назвал желание включить фильм для взрослых вместо того, чтобы провести время с друзьями или, например, заняться спортом.

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    Никита Савин
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