В Грозном благоустроят «Английский замок»

Территорию «Английского замка» в Грозном благоустроят

В Грозном благоустроят территорию вокруг «Английского замка». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на мэрию столицы Чечни.

Как отмечается, в рамках работ планируется очистить само здание, а также привести в порядок близлежащую территорию. В настоящее время к работе уже привлечены десять единиц спецтехники.

«Уверен, что совсем скоро это место станет одним из самых посещаемых в нашей республике. Самая главная задача — привести объект в то состояние, в котором посещающие его туристы будут в полной безопасности», — пояснил мэр города Хас-Магомед Кадыров.

Так называемый «Английский замок» был построен в Заводском районе Грозного в 1920-е годы. Изначально трехэтажное здание, выполненное в готическом стиле, принадлежало Грозненскому нефтяному научно-исследовательскому институту. Позже оно серьезно пострадало в ходе первой и второй чеченских войн и в настоящее время находится в аварийном состоянии.

