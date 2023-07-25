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12:58, 25 июля 2023Моя страна

В Грозном благоустроят «Английский замок»

Территорию «Английского замка» в Грозном благоустроят

Кадр: Странствующий Туляк / YouTube

В Грозном благоустроят территорию вокруг «Английского замка». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на мэрию столицы Чечни.

Как отмечается, в рамках работ планируется очистить само здание, а также привести в порядок близлежащую территорию. В настоящее время к работе уже привлечены десять единиц спецтехники.

«Уверен, что совсем скоро это место станет одним из самых посещаемых в нашей республике. Самая главная задача — привести объект в то состояние, в котором посещающие его туристы будут в полной безопасности», — пояснил мэр города Хас-Магомед Кадыров.

Так называемый «Английский замок» был построен в Заводском районе Грозного в 1920-е годы. Изначально трехэтажное здание, выполненное в готическом стиле, принадлежало Грозненскому нефтяному научно-исследовательскому институту. Позже оно серьезно пострадало в ходе первой и второй чеченских войн и в настоящее время находится в аварийном состоянии.

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    Варвара Кошечкина
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