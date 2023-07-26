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11:09, 26 июля 2023Силовые структуры

Россиянин ударил ножом сожительницу во время ссоры и получил условный срок

На Алтае осудили на 4 года условно мужчину, изрезавшего подругу в ответ на удары скалкой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, изрезавшего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ему назначен четырехлетний испытательный срок.

По данным ведомства, в конце февраля сожители выпивали дома и поссорились на бытовой почве. Женщина стала бить кавалера скалкой по голове. Это разозлило фигуранта, он схватил нож и вонзил его в грудь подруге.

Во время судебного заседания мужчина раскаялся и признал вину. Выяснилось, что пара перестала жить вместе, но сохранила общение. Потерпевшая попросила не назначать обидчику строгое наказание.

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    Екатерина Власова
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