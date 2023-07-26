В Белом доме рассказали о влиянии смены главы МИД КНР на отношения США и Китая

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о желании США углубить каналы связи с КНР

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о том, что смена главы МИД Китая не повлияет на отношения Пекина и Вашингтона. Трансляция ее выступления опубликована в официальном YouTube-канале.

«Это внутреннее дело КНР, мы оставляем за ними право говорить об этой смене и комментировать ее. США привержены углублению каналов связи с КНР для того, чтобы предотвратить любые недопонимания и просчеты. Так что это ничего не поменяло», — заявила она.

Ранее стало известно о смене Цинь Гана на посту главы МИД Китая, его место занял руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И. Он занял эту должность уже во второй раз, до этого он руководил министерством с 2013 по 2022 год.