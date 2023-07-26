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00:00, 27 июля 2023Россия

Российские военные уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области

Бойцы 58-й армии ЮВО уничтожили несколько американских БМП Bradley в Запорожской области
СюжетЮжный военный округ (ЮВО)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские военные 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили в Запорожской области несколько американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские солдаты попытались атаковать село Работино, однако российские бойцы успешно отразили наступление, уничтожив различные вооружения и технику врага беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Ранее представитель силового ведомства России на территории Запорожской области объяснил попытку западных СМИ выдать Leopard за российский танк. По его мнению, это произошло из-за безразличия к происходящему на Украине.

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    Марина Совина
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