Российские военные уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области

Бойцы 58-й армии ЮВО уничтожили несколько американских БМП Bradley в Запорожской области

Российские военные 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили в Запорожской области несколько американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские солдаты попытались атаковать село Работино, однако российские бойцы успешно отразили наступление, уничтожив различные вооружения и технику врага беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Ранее представитель силового ведомства России на территории Запорожской области объяснил попытку западных СМИ выдать Leopard за российский танк. По его мнению, это произошло из-за безразличия к происходящему на Украине.