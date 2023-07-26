Попытку западных СМИ выдать Leopard за российский танк объяснили
Представитель силового ведомства России на территории Запорожской области объяснил попытку западных СМИ выдать Leopard за российский танк. По его мнению, это произошло из-за безразличия к происходящему на Украине, передает РИА Новости.
Ранее британская газета The Sun опубликовала кадры, на которых российский дрон «Ланцет» поражает танк немецкого производства, однако в публикации указано, что это украинская ракета поразила российскую бронемашину на запорожском направлении.
Представитель силового ведомства отметил, что в очередной раз была дана оценка подхода западной прессы к освещению ситуации на Украине. По его словам, можно ошибиться в модификации боевой машины, но не знать, как выглядят танки НАТО, можно только тогда, кода фейки становятся «не событием, а процессом».
«Заведомо фейковая информация и безразличие к реальной ситуации на Украине как у СМИ, так и у аудитории — вот как можно назвать этот факт», — подчеркнул собеседник агентства.
Он заключил, что любая информация украинских и европейских СМИ вызывает огромные сомнения.
Ранее операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сняли на видео уничтожение Российской армией танков Leopard в Запорожской области. На появившихся кадрах видно, как бойцы 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) атаковали противника в районе населенного пункта Работино. Они использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет».