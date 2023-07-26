Попытку западных СМИ выдать Leopard за российский танк объяснили

Силовое ведомство: СМИ пытались выдать Leopard за танк РФ из-за безразличия к Украине

Представитель силового ведомства России на территории Запорожской области объяснил попытку западных СМИ выдать Leopard за российский танк. По его мнению, это произошло из-за безразличия к происходящему на Украине, передает РИА Новости.

Ранее британская газета The Sun опубликовала кадры, на которых российский дрон «Ланцет» поражает танк немецкого производства, однако в публикации указано, что это украинская ракета поразила российскую бронемашину на запорожском направлении.

Представитель силового ведомства отметил, что в очередной раз была дана оценка подхода западной прессы к освещению ситуации на Украине. По его словам, можно ошибиться в модификации боевой машины, но не знать, как выглядят танки НАТО, можно только тогда, кода фейки становятся «не событием, а процессом».

«Заведомо фейковая информация и безразличие к реальной ситуации на Украине как у СМИ, так и у аудитории — вот как можно назвать этот факт», — подчеркнул собеседник агентства.

Он заключил, что любая информация украинских и европейских СМИ вызывает огромные сомнения.

Ранее операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сняли на видео уничтожение Российской армией танков Leopard в Запорожской области. На появившихся кадрах видно, как бойцы 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) атаковали противника в районе населенного пункта Работино. Они использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет».

