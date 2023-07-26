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22:18, 26 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения танков Leopard в Запорожской области

Российские военные уничтожили танки Leopard боеприпасами «Ланцет» в Запорожской области

Видео: РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сняли на видео уничтожение российской армией танков Leopard в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.

На появившихся кадрах видно, как бойцы 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) атаковали противника в районе населенного пункта Работино. Они использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Вооруженные силы (ВС) России отразили две волны атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Бойцы ВСУ откатились назад, потеряв более 30 единиц бронетехники.

Ранее украинские военные рассказали американскому изданию The New York Times, что испытывают трудности из-за эффективности «Ланцетов».

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    Марина Совина
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