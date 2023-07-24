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17:14, 24 июля 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ пожаловались на эффективность российских «Ланцетов»

NYT: бойцы ВСУ пожаловались на эффективность российских беспилотников «Ланцет»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают трудности из-за эффективности российских беспилотников «Ланцет». Об этом военнослужащие рассказали американскому изданию The New York Times (NYT).

По словам военных, сбить беспилотники сложно, потому что они «больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны», и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также не могут посадить «Ланцет». «Для нас это очень большая проблема», — пожаловался один из солдат.

Издание сообщает, что украинским танкистам и артиллеристам приходится принимать «масштабные меры по сокрытию позиций». Некоторые танкисты даже приваривают к технике самодельную броню для дополнительной защиты.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) на купянском направлении. САУ пыталась скрыться под деревьями в лесу, но «Ланцет» точно поразил цель.

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    Алевтина Запольская
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