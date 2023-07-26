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16:22, 26 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об отражении двух волн атаки ВСУ

Рогов: ВС России отразили две волны атаки ВСУ в районе села Работино в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отразили две волны атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Я говорил с нашими ребятами из трех разных подразделений. ВСУ наступали в две волны, с четырех утра предпринимали попытки наступления», — заявил Рогов. По его словам, противник задействовал рекордное количество техники, больше 100 единиц.

Рогов сообщил, что бойцы ВСУ откатились назад, потеряв более 30 единиц бронетехники. «Не знаю, что они будут предпринимать, но наши их накрывают артиллерийским огнем — не дают провести эвакуацию», — добавил он.

23 июля стало известно, что российские силы отразили три атаки ВСУ в сторону Работино и уничтожили вражескую разведгруппу в районе Луговского. Кроме того, расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) поразили несколько БМП Bradley.

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    Алевтина Запольская
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