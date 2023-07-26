Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:13, 26 июля 2023Силовые структуры

Диверсанты подожгли оборудование на российской железной дороге

В Санкт-Петербурге диверсанты подожгли оборудование на железной дороге

Фото: Justin Cruz / Unsplash

В Санкт-Петербурге диверсанты подожгли на железной дороге шкаф управления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дежурная заметила горящее оборудование около Финского залива на станции Лисий Нос и позвонила в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты обнаружили на месте поврежденный шкаф, нижняя часть двери которого была отогнута. Предварительно, его подожгли. Полиция ищет диверсанта.

Ранее сообщалось, что в Курске супруги получили сроки за госизмену и подготовку диверсии. Российских супругов приговорили к 13 и 17 годам.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ ликвидировала контролируемую Украиной подпольную нарколабораторию в Шатуре

    Российские военные поразили позиции ВСУ на правобережье Днепра

    Дженнифер Лопес поделилась фото в бикини со своего 54-летия

    Валуев обратился к российским спортсменам после скандала с Исинбаевой

    Военкор сообщил об успешной обороне флангов Артемовска российскими войсками

    Выявлены оптимальные для перекуса продукты

    Москвичей предупредили о выпадении четверти месячной нормы осадков

    Собчак высказалась по поводу слухов о ее отъезде из России

    Голый мужчина прошелся по проезжей части в Москве и попал на видео

    Жителей Анапы возмутили «сожравшие» продукты в магазинах толпы туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости