Диверсанты подожгли оборудование на российской железной дороге

В Санкт-Петербурге диверсанты подожгли оборудование на железной дороге

В Санкт-Петербурге диверсанты подожгли на железной дороге шкаф управления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дежурная заметила горящее оборудование около Финского залива на станции Лисий Нос и позвонила в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты обнаружили на месте поврежденный шкаф, нижняя часть двери которого была отогнута. Предварительно, его подожгли. Полиция ищет диверсанта.

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