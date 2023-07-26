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11:42, 26 июля 2023Россия

Российский пограничник пострадал из-за обстрела ВСУ

ТАСС: пограничник получил контузию из-за обстрела ВСУ Курской области

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Российский пограничник пострадал из-за обстрела Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудницу Глушковской районной больницы.

По словам собеседницы агентства, мужчина получил контузию средней степени тяжести. Его отправили в областную больницу.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Украина обстреляла поселок Теткино в Глушковском районе. По его словам, в результате были повреждены окна и изгородь одного из домовладений. Кроме того, населенный пункт оказался частично обесточен. О пострадавших в результате атаки ВСУ власти не сообщали.

Курский поселок Теткино не раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ. По данным из открытых источников, населенный пункт вплотную прилегает к российско-украинской границе. Расстояние от центра Теткино до центра населенного пункта Рыжевка Сумской области Украины составляет около трех километров.

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    Константин Лысяков
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