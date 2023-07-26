В российском поселке пропало электричество после обстрела ВСУ

Старовойт: в Теткино Курской области частично пропало электричество после обстрела ВСУ

Поселок Теткино Курской области частично обесточен после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Помимо этого, в результате обстрела повреждены окна и изгородь одного из домовладений, отметил он.

Аварийные службы приступят к восстановительным работам, «как только это будет безопасно», добавил губернатор.

Поселок Теткино не раз попадал под обстрелы. По данным из открытых источников, населенный пункт вплотную прилегает к российско-украинской границе. Расстояние от центра Теткино до центра населенного пункта Рыжевка Сумской области Украины составляет около трех километров.

Ранее ВСУ обстреляли село Репяховка Белгородской области зажигательными снарядами. По населенному пункту ударили шесть неуправляемых ракет модели М3-21.