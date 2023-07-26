Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 26 июля 2023Россия

В российском поселке пропало электричество после обстрела ВСУ

Старовойт: в Теткино Курской области частично пропало электричество после обстрела ВСУ

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Поселок Теткино Курской области частично обесточен после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Помимо этого, в результате обстрела повреждены окна и изгородь одного из домовладений, отметил он.

Аварийные службы приступят к восстановительным работам, «как только это будет безопасно», добавил губернатор.

Поселок Теткино не раз попадал под обстрелы. По данным из открытых источников, населенный пункт вплотную прилегает к российско-украинской границе. Расстояние от центра Теткино до центра населенного пункта Рыжевка Сумской области Украины составляет около трех километров.

Ранее ВСУ обстреляли село Репяховка Белгородской области зажигательными снарядами. По населенному пункту ударили шесть неуправляемых ракет модели М3-21.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ ликвидировала контролируемую Украиной подпольную нарколабораторию в Шатуре

    В России мощный взрыв разорвал брошенную водителем «Газель» и попал на видео

    Траты россиян на новые автомобили рекордно выросли

    МЧС предупредило москвичей об опасности

    Российские военные поразили позиции ВСУ на правобережье Днепра

    Дженнифер Лопес поделилась фото в бикини со своего 54-летия

    Валуев обратился к российским спортсменам после скандала с Исинбаевой

    Военкор сообщил об успешной обороне флангов Артемовска российскими войсками

    Выявлены оптимальные для перекуса продукты

    Жителей Анапы возмутили «сожравшие» продукты в магазинах толпы туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости