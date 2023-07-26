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06:42, 26 июля 2023Россия

Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении

Зыбинский: российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 двумя авиаударами поразил 14-ю отдельную мехбригаду ВСУ на купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал глава пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Удары были нанесены по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений ВСУ в районе Кучеровки и Павловки.

Кроме того, в районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь» ВСУ, в районе Кисловки, а возле Крахмального — пункт боепитания.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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