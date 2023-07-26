Синоптик предупредил об обрушении тропических ливней на часть России

Синоптик Тишковец предупредил о тропических ливнях в Центральной России с 28 по 30 июля

На Центральную Россию с пятницы, 28 июля, по воскресенье, 30 июля, обрушатся тропические ливни. Об этом жителей страны предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«После ослабления осадков в четверг, в пятницу и в выходные на Центральную Россию и Черноземье обрушатся настоящие тропические ливни, связанные с выходом сурового "балканца"», — сообщил метеоролог.

Тишковец объяснил, что «балканец» — это балканский циклон, который насыщен морской влагой и теплом и помогает формированию грозовых облаков. По информации синоптика, в общей сложности до конца недели в регионах выпадет до 60-80 миллиметров осадков, что почти сопоставимо с месячной нормой.

Судя по опубликованной специалистом карте, наиболее интенсивными будут дожди в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ярославской, Калужской и Московской областях.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России ожидается аномальная жара почти до 40 градусов. В Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 39 градусов. Помимо этого, в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области температура воздуха поднимется до 36-37 градусов, а на Таймыре — до 29-30 градусов.