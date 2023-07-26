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22:06, 26 июля 2023Забота о себе

Лолита рассказала о своем отношении к старению

59-летняя певица Лолита Милявская призналась, что не переживает из-за возраста
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсант

59-летняя российская певица Лолита Милявская заявила, что не переживает из-за возраста и с благодарностью относится к прожитым годам. О своем отношении к старению она рассказала в беседе с журналистами «Пятого канала».

Артистка, которая в ноябре готовится отпраздновать 60-летний юбилей, призналась, что приближающаяся круглая дата ее совершенно не волнует. Она убеждена в том, что переживать из-за старости не имеет смысла, так как каждый этап жизни прекрасен по-своему и из него можно вынести определенный опыт.

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К своим годам Милявская относится с благодарностью и старается радоваться каждому новому дню, помня, что не все ее коллеги и друзья смогли дожить до этого возраста. По словам певицы, принять свой возраст ей помогло осознание быстротечности времени.

По своей записной книжке я заметила, как, простите, помолодело кладбище, и многим уже не будет столько, сколько мне. После этого осознания ты испытываешь совсем другое чувство. Ты думаешь: какое счастье, что ты жив и у тебя эта паспортная старость есть

Лолита Милявскаяпевица

В заключение артистка добавила, что оставляет без внимания попытки недоброжелателей обидеть ее упоминанием возраста. Это певицу совершенно не задевает, так как она понимает, что таким образом люди пытаются компенсировать свою нереализованность и неудовлетворенность.

Ранее Милявская прокомментировала возможное сотрудничество с рэпершей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). По словам певицы, совместный трек может получиться, если кто-то из них придумает качественный материал.

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    Наталья Обрядина
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