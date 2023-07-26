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23:41, 26 июля 2023Мир

Совет Украина — НАТО обсудил план усиления безопасности в Черном море

Совет Украина — НАТО решил принять меры для усиления безопасности в Черном море

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Совет УкраинаНАТО обсудил план усиления безопасности в Черном море, об этом сообщило министерство иностранных дел Украины по итогам заседания, пишет ТАСС.

Как уточнили в МИД, стороны договорились о необходимости принять меры. При этом о каких решениях идет речь, в пресс-центре не уточнили. «Украина и государства — члены НАТО обсудили план действий по усилению безопасности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море должно стать «морем НАТО» по аналогии с Балтийским, однако пока альянс не выработал четкой стратегии на этот счет. По словам дипломата, Россия, напротив, всегда имела подобную стратегию, что и привело к ее усилению в этом регионе. Он призвал к демилитаризации Черного моря.

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    Марина Совина
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