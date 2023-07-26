Вооруженный молотком и ножом мужчина ворвался в детскую больницу в Москве

В Москве мужчина с отверткой, ножом и молотком напал на посетителей детской больницы

В Москве мужчина, вооруженный отверткой, ножом и молотком, ворвался в детскую больницу и напал на посетителей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, нападение произошло вечером 25 июля в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице в Сокольниках. Мужчина забежал в кабинет врача, где в это время на приеме был москвич Артем, который с женой привез в медучреждение своего ребенка со сломанной рукой.

Нападавший набросился на Артема с отверткой, нанес ему несколько ранений. Во время потасовки из кармана мужчины выпал нож и молоток. Его удалось запереть в одном из помещений больницы, но он выпрыгнул из окна и попытался сбежать. Артем за ним погнался, в итоге напавшего задержали.

При этом Артем отметил, что охрана больницы бездействовала, а напавший находился в неадекватном состоянии. Москвич от госпитализации отказался.