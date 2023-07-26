Спикер Госдумы Володин призвал депутатов не уходить в летний отпуск ради закона о бюджете

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин призвал депутатов пожертвовать летним отпуском и проработать закон о бюджете. Слова председателя нижней палаты парламента приводит РИА Новости.

«Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением... закона будущего о бюджете», — сказал он во время пленарного заседания.

Володин также отметил, что вопросы здравоохранения находятся на отдельном контроле у Государственной Думы.

Ранее спикер Госдумы заявил, что в настоящее время было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения отпусков депутатов нижней палаты парламента и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу. Он подчеркнул, что на данный момент у политиков «отпусков не бывает», отметив, что необходимо брать пример с главы российского государства, который всегда на работе.