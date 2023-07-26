Конверт с ядом обнаружен в подвале отдела полиции в российском регионе

В подвале отдела полиции в Саратовской области нашли конверт с ядом, начата проверка

В Саратовской области в подвале отдела полиции обнаружен конверт с ядом, который был изъят несколько лет назад. Об этом сообщает Baza.

На бумажный конверт с надписью «Яд» наткнулись случайно во время проверки в здании МВД в поселке Озинки. Внутри, как показало исследование, находился хлорид ртути.

Вещество, судя по имеющимся записям в отделе полиции, было изъято пять лет назад в рамках уголовного дела и отправлено в Минздрав Саратовской области, однако на самом деле по неизвестным пока причинам конверт оказался в подвале.

В МВД назначили служебную проверку в связи с обнаружением опасного вещества. Под ревизию попал старшина полиции, в 2017 году отвечавший за хранение вещественных доказательств. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело о незаконном обороте ядовитых веществ.